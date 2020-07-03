سيد عبدالحفيظ يعلن موعد عودة حمدي فتحي ومحمد محمود.. فيديو

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عن موقف صالح جمعه نجم الفريق عقب موافقه رينيه فايلر المدير الفني للفريق على عودته للمران الجماعي.
وأكد سيد عبدالحفيظ في تصريحات لـ قناة "ام بي سي مصر " أن صالح جمعه كان ملتزم طوال الفترة الماضية في التدريبات المنفرده وعودته تعني وجوده ضمن حسابات فايلر لكن قرار المشاركة من عدمه في يد المدرب.
وأضاف أن رينيه فايلر سيعود يوم الاثنين المقبل على ان يبدا في قيادة المران يوم الثلاثاء مشددا ان فايلر كان على تواصل دائم مع جهازه المعاون والاداري طوال فترة اجازته في سويسرا.
اما عن اللاعبين المصابين فأكد أن محمد محمود و حمدي فتحي سيعودا للمران الجماعي خلال الأيام المقبلة عقب تعافيهما من الإصابة حيث سيعود حمدي فتحي للمران منتصف الاسبوع المقبل و يلحقه محمد محمود عقب ذلك بأسبوع.
وأضاف أن سعد سمير و كريم نيدفيد مازال أمامهم الكثير من الوقت للعودة لمران الفريق الجماعي.