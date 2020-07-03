الأعنف والأسوأ.. كارثة حرائق الغابات تبدأ خلال أيام

وصل عدد الحرائق في غابت أمازون إلى أعلى مستوى في 13 عامًا في يونيو، ولكن على ما يبدو أن الأسواء لم يأتي بعد حيث يخشى العلماء الآن من أن النيران ستبتلع مساحات شاسعة من الغابات المطيرة في الأشهر القادمة.





عادة ما يصل نشاط الحرائق في الأمازون إلى ذروته بين يوليو وأكتوبر من كل عام،بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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ومع ذلك أفاد المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء أنه اكتشف 2248 حريقًا فرديًا في الأمازون الشهر الماضي.





ويعد هذا هو أعلى رقم كان في يونيو منذ عام 2007، وهو جزء من اتجاه مثير للقلق ، حيث حذر الخبراء العام الماضي من الآثار المناخية لمثل هذه الحرائق.





من مايو إلى يونيو من العام الماضي ، اكتشف الباحثون في البرازيل 2735 حريقًا باستخدام تقنية التصوير بالأقمار الصناعية، بينما يشير الخبراء هذا العام إلى زيادة بنحو 12.5 في المائة، حيث اكتشفوا حوالي 3077 حريقًا في فترة الثلاثة أشهر.





اتهم ناشطون بيئيون الحطابين ومربي الماشية غير القانونيين بالاستفادة من جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تعد البرازيل الدولة التي لديها ثاني أكبر عدد من الحالات في العالم لحرق المزيد من الغابات المطيرة.



