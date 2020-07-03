حنان محمود إبراهيم تكتب: الفرار الأصغر

قال تعالى:" يوم يفر المرء من أخيه*وأمه وأبيه* وصاحبته وبنيه* لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه"، تصور لنا الآيات السابقة مشهد من مشاهد يوم القيامة، وكنا عندما نقرأ تفسير تلك الآيات ونتدبر في معانيها يصعب علينا استيعاب المشهد وتصوره، وكيف أن الأم والأب مثلًا اللذان يسخران حياتهما من أجل أبنائهما، ويقدمان كل التضحيات من أجل سعادتهم، وضمان راحتهم، سوف ينشغلان عنهم يوم القيامة كل بحاله.

وتأتي أزمة" كورونا" ويتجسد أمامنا مشهد الفرار من الأهل، والأحباب، والجيران ولكن بصورة مصغرة، ولكن الفرار ليس من أهوال القيامة، بل من شبح الخوف من العدوى والمرض.





لقد شاهدنا خلال هذه الأزمة الوجه الخفي الذي تظهره الأزمات، والذي أقل ما يوصف به أنه قبيح، فمثلا الأم التي توفيت ورفض أبناءها استلام جثمانها ودفنه، أو الطبيب الذي صدم عندما سمع إحدى المتعافيات من الوباء وهي تكلم ابنها في التليفون لتبشره بأنها شفيت وستعود للمنزل فكان رد الابن صادمًا حيث قال لها" خليكي عندك متجيش إنتي لو جيتي هتعدي العيال وتعديني أنا ومراتي"، أو الزوج الذي ألقى بزوجته من الطابق الخامس عندما علم بإصابتها بالفيروس، والكثير الكثير من القصص التي تُبكي العيون، وتُحزن القلوب.

إن تلك التصرفات منافية لتعاليم الإسلام الذي أمر بصلة الأرحام، قال تعالى في كتابه العزيز:" واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا"، وتعتبر نوعًا من أنواع الخيانة، وتلك الفئة لا يحبها الله عز وجل، قال تعالى في سورة الأنفال:" إن الله لا يحب الخائنين"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم:" ما من عبد يسترعيه الله رعيته، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة"، وقال أيضَا في الحديث الصحيح:" كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول".





كما أن تعامل الأبناء مع آبائهم المصابين بهذه الطريقة هو من الجحود الذي حذرنا منه الله عز وجل حيث قال تعالى في سورة طه:" ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى"، وفيه عدم اتباع لأوامره ببر الآباء والإحسان إليهما حين قال تعالى في سورة النساء:" واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا"، وقال أيضًا في سورة الإسراء:" فلا تقل لهما أُفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولًا كريما* واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرًا".





إن أصعب أنواع الخذلان والخيبة تلك التي تأتي من الأحباب، ففي الوقت الذي ينبغي أن نرد لهم فيه الجميل، ونقف بجانبهم ونصبرهم، نخذلهم ونتخلى عنهم، وذلك وحده كفيل بأن يفقدهم الثقة بأي شيء وأي أحد.





إن الصحة والمرض بأمر الله عز وجل، كما أن حالة الخوف والهلع التي انتشرت بين الناس لن تمنع عنك الإصابة لو أن الله قدّر لك المرض، قال تعالى:" قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا"، وإذا كنتم حقًا تريدون النجاة فعليكم بجبر الخواطر؛ حتى يدرككم الله في جوف المخاطر.



