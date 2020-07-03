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أخبار البلد

تطوير المهنة بالصحفيين تنظم ويبنار عن كيفية مباشرة الصحفي عمله في ظل فيروس كورونا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 02:39 ص
صدى البلد
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أ ش أ
تنظم لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين "ويبنار" تحت عنوان : "كيف يباشر الصحفي عمله ويحافظ على سلامته الشخصية والنفسية في ظل فيروس كورونا المستجد؟ " وذلك مساءً الاثنين المقبل 6 يوليو عبر منصة زووم. 

وتشمل محاور الجلسة: ماذا يفعل الصحفي إذا كان مخالطا لحالة مصابة بفيروس كورونا، كيفية الحماية الشخصية وإجراءات التعقيم والعزل، والتخطيط للمهمات الصحفية التى تتطلب العمل فى فريق فى ظل الجائحة، وكيف يتابع الصحفي عمله ويحافظ على سلامته الشخصية فى أماكن العمل؟، وما هى الحلول الآمنة للصحفي الميداني والتغطيات التى تتطلب لقاء مباشرا مع المصادر؟.

كما توضح الجلسة التطبيقات والوسائل التي تساعد الصحفي فى التواصل مع المصادر عن بعد، وكيفية محافظة الصحفي على صحته النفسية فى ظل متابعة الجائحة.

ويشرف على التدريب كل من شيرين عبد العظيم مدربة السلامة المهنية والأمان الرقمي بالاتحاد الدولي للصحفيين ومسئول لجنة طوارىء الكورونا بالاهرام، ونهى لملوم مدربة السلامة المهنية والامان الرقمي بالاتحاد الدولي للصحفيين.
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