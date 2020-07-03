تطوير المهنة بالصحفيين تنظم ويبنار عن كيفية مباشرة الصحفي عمله في ظل فيروس كورونا

تنظم لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين "ويبنار" تحت عنوان : "كيف يباشر الصحفي عمله ويحافظ على سلامته الشخصية والنفسية في ظل فيروس كورونا المستجد؟ " وذلك مساءً الاثنين المقبل 6 يوليو عبر منصة زووم.





وتشمل محاور الجلسة: ماذا يفعل الصحفي إذا كان مخالطا لحالة مصابة بفيروس كورونا، كيفية الحماية الشخصية وإجراءات التعقيم والعزل، والتخطيط للمهمات الصحفية التى تتطلب العمل فى فريق فى ظل الجائحة، وكيف يتابع الصحفي عمله ويحافظ على سلامته الشخصية فى أماكن العمل؟، وما هى الحلول الآمنة للصحفي الميداني والتغطيات التى تتطلب لقاء مباشرا مع المصادر؟.





كما توضح الجلسة التطبيقات والوسائل التي تساعد الصحفي فى التواصل مع المصادر عن بعد، وكيفية محافظة الصحفي على صحته النفسية فى ظل متابعة الجائحة.



