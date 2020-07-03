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أخبار العالم

روسيا تعتزم نشر أنظمة رادار تحذر من الهجمات الصاروخية في الشرق الأقصى بحلول 2030

الجمعة 03/يوليه/2020 - 02:51 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء أمس الخميس اعتزامها نشر أنظمة رادار جديدة تحذر من الهجمات الصاروخية في منطقة الشرق الأقصى بحلول عام 2030، فضلا عن عزمها تحديث الأنظمة الحالية.

وقال قائد القوات الجوية الفضائية الروسية الفريق أول سيرجي سوروفيكين (حسبما نقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية):" في المستقبل، وبحلول عام 2030، نعتزم تطوير شبكة أنظمة رادار جديدة تحذر من الهجمات الصاروخية ونشرها في إقليم كراسنودار بمقاطعة إيركوتسك، وإنشاء مرافق جديدة في منطقة لينينجراد ومقاطعة الشرق الأقصى الفيدرالية لتعزيز الدفاع".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق أن روسيا على استعداد لإجراء حوار على قدم المساواة مع جميع البلدان للحفاظ على فضاء خال من الأسلحة باعتباره أحد الشروط لضمان السلام، وأكدت أن منع سباق التسلح في الفضاء لا يزال أولوية السياسة الخارجية لروسيا.

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