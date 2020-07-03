الجهاز الفني للأهلي: مصطفى شوبير موهبة صاعدة ولم يطلب يوما زيادة تعاقده

سادت حالة من الإستياء الشديد داخل جهاز الكرة بسبب الحملة الممنهجة ضد مصطفي شوبير حارس المرمي.





وقال عضو بالجهاز الفني أن الحارس هو موهبة بكل ما تحمله الكلمة من معني وليس من المنطقي حملة تدميرة بهذا الشكل حتي إذا كان هناك خلافات مع والده بحكم عمله الإعلامي .





وأضاف أن أهم ما يميز مصطفي شوبير هو ثباته الانفعالي الكبير وهو ما جعله يكون في محور إهتمام السويسري رينيه فايلر المدير الفني يحث يجيد التحكم في أعصابه بصورة لافته ولا يهتم بكل ما يثار حوله وتركيزه في مشواره ومستقبلة.



