لذيذة ومفيدة.. طريقة عمل مربى الطماطم

تعد الطماطم من الاطعمة المفيدة التي يمكن تناولها بطرق مختلفة، ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل مربي الطماطم

المكونات :

500 جرام من الطماطم الناضجة الطازجة .

100 جرام من السكر .

قطعة صغيرة من الزنجبيل الجاف .

قعطة صغيرة من القرفة .

قطعة صغيرة من اليانسون .

قطعة صغيرة من القرنفل .

قطعة صغيرة من الهيل .

القليل من الملح .

الخطوات :

الخطوة الأولي إزالة جلد الطماطم :

بإستخدام السكين الحاد يتم تقطيع طبقة رقيقة من الطماطم . ثم غلي الماء في وعاء ويجب أن تكون كمية كافية لتغطية جميع الطماطم . الحرص علي ترك الطماطم في الماء حتي يسقط جلد الطماطم تمامًا .

الخطوة الثانية إزالة الجلد والبذور :

بعد ترك الطماطم في الماء لفترة يتم إزالتها من الوعاء لوضعها بداخل طبق مناسب والتخلص من بقايا الجلد بأصابعك ثم تقطيع الطماطم لإستخراج العصير والبذور الموجودة بداخلها وعند الإنتهاء يتم وضع الطماطم في المصفأة .

الخطوة الثالثة فصل العصير عن البذور :

أنت بحاجة لفصل عصير الطماطم عن البذور. عند إستخدام المصفأة المناسبة تساعدك في تحقيق ذلك مع إضافة عصير الطماطم إلي الخلاط الكهربائي والعمل علي هرس الطماطم .

الخطوة الرابعة تجهيز مسحوق التوابل :

بإستخدام الهاون والمدقة يمكنك عمل مسحوق ناعم من خليط التوابل الموجودة معك وهي الزنجبيل الجاف، الينسون، القرنفل، الهيل . . تحتاج إلي إضافة نصف هذا المسحوق فقط إلي خليط الطماطم لكي يعطي نكهة مميزة لمربي الطماطم .

الخطوة الخامسة تجهيز المربي :

في وعاء طهي علي نار متوسطة الحرارة يتم وضع معجون الطماطم بداخله .

إضافة السكر ونصف كمية خليط التوابل الموجود معك وكمية مناسبة من الملح إلي المعجون .

خلط جميع المكونات معًا والحفاظ علي التقليب بإستمرار .

الخطوة السادسة النهاية :

بمجرد أن تتبخر كل الرطوبة الموجودة في المربي، حاول الحفاظ علي الإستمرار في التقليب حتي تحصل علي الإتساق المطلوب للمربي ..

يجب الإنتباه لأن المربي قد تبدو أن لديها الشكل السائل قد يصبح إتساق المربي المطلوب بعد تبريدها وأحيانًا تجد أنه من الصعب إزلتها من المقلاة .