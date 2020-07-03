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رياضة

إبراهيم سعيد: إنجازات محمد صلاح تخطت كل الأجيال

الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:12 ص
فريق ليفربول
فريق ليفربول
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ياسمين تيسير
أكد إبراهيم سعيد مُحلل فريق البريمو أن إنجازات محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي والمنتخب الأول في الدوريات الأوروبية تخطت كل الأجيال لما وصل له من إنجازات كبيرة .

وأضاف سعيد خلال استضافته على قناة "Ten" بتصريحات خاصة مع الإعلامي إسلام صادق أن محمد صلاح حقق الكثير من النجاحات والألقاب الفردية والجماعية منذ إنتقاله من المقاولون لفريق بازل بالدوري السويسري خاصة وأنه حقق لقبي دوري الأبطال والدوري الإنجليزي الأهم في مسيرته.

وتابع أن صلاح حطم أرقام قياسية كبير لن يستطيع أحد الوصول إليها وحطم أحلام كل الأجيال.
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