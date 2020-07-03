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رياضة

الأفضل بين لاعبي ليفربول.. تقييم محمد صلاح عقب الهزيمة برباعية أمام مان سيتي

الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:31 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
حقق فريق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على ضيفه ليفربول، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الانجليزي "بريميرليج".

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي رسميا، الخميس الماضي، بعد هزيمة مانشستر سيتي أمام تشيلسي بنتيجة 2 -1، ضمن منافسات الجولة الـ 31.


ومنحت شبكة " هوسكور " محمد صلاح نجم فريق ليفربول والمنتخب الاول تقييم 6.4 / 10  حيث تمكن من لمس الكرة 29 مرة، وسدد مرتين على المرمى كما بلغت دقة التمرير 83%.

ويعد محمد صلاح الافضل تقييما بين لاعبي ليفربول 

اما عن الافضل فكان فيل فودين نجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي بتقييم 8.7 / 10 بينما حصل الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي على تقييم 6.6 /  10.


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