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سيارات

نصائح مهمة للحفاظ على سلامة السيارة أطول فترة ممكنة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:01 ص
نصائح هامة للحفاظ
نصائح هامة للحفاظ على سلامة السيارة
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اشرف عطية
طرح خبراء السيارات في مصر بعض النصائح للتعامل مع السيارة بشكل عام وقالوا أنه من الضروري لسائق السيارة أن يساعد من حوله في الطريق على توقع سلوكه حيث يمكن للسائق في الخلف على الطريق القيادة بشكل أفضل وضمان سلامة سيارته.

ويجب استخدام إشارات الانعطاف وتغيير الممرات واستخدام الفرامل تدريجيًا والتأكد من استخدام إشارات الانعطاف قبل ركوب السيارة و يجب فحص اجزاء السيارة بالكامل خصوصا الاضواء لانها عامل السلامة الثاني بعد الفرامل .


وقالوا أنه يمكن تقديم تنفس أفضل للمحرك حيث يجب عند الصيانة للسيارة التأكد من عدم انسداد فلتر الهواء، لأن نظافته تؤثر على ترشيد استهلاك الوقود والأداء بشكل عام .


وافادوا أن المحرك هو مركز تشغيل كل أنظمة السيارة ويعتبر المحرك هو القلب للسيارة ويجب أن يتم التعامل معه بهذا المفهوم من خلال استبدال السيور بالسيارة عند الحاجة للحفاظ علي المحرك اطول فترة ممكنة بدون ظهور اي اعطال تعيق حركتة و تؤثر علي السيارة و السائق .
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