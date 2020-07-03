القومى للطفولة يدين قيام شاب بالتحرش والاعتداء الجنسي بحق عدد من الفتيات والأطفال

يدين المجلس القومي للطفولة والأمومة الواقعة التي أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شاب بالتحرش والاعتداء الجنسي والابتزاز بحق عدد من الفتيات والأطفال.





وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن هذه الوقائع " طبقًا لما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وروايات الشهود " هي وقائع مشينة ولن تمر ابدًا إلا بمعاقبة الجاني وكل من تسول له نفسه المساس بفتيات وأطفال مصر.





وناشدت "السنباطي" الفتيات وأهالي الأطفال بسرعة التواصل مع خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة لقيد الوقائع المتداولة بلاغات رسمية لسرعة التحرك في هذه القضية مؤكدة على دعم ومساندة المجلس الكامل لحقوق تلك الفتيات والأطفال وأن المجلس على استعداد تام لتقديم كافة سبل الدعم القانوني لهن.



