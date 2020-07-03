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أخبار البلد

القومى للطفولة يدين قيام شاب بالتحرش والاعتداء الجنسي بحق عدد من الفتيات والأطفال

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:02 ص
المجلس القومى للطفولة
المجلس القومى للطفولة والأمومة
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أمل مجدى
يدين المجلس القومي للطفولة والأمومة الواقعة التي أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شاب بالتحرش والاعتداء الجنسي  والابتزاز بحق عدد من الفتيات والأطفال. 

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن هذه الوقائع " طبقًا لما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وروايات الشهود " هي وقائع مشينة ولن تمر ابدًا إلا بمعاقبة الجاني وكل من تسول له نفسه المساس بفتيات وأطفال مصر. 

وناشدت "السنباطي" الفتيات وأهالي الأطفال بسرعة التواصل مع خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة لقيد الوقائع المتداولة بلاغات رسمية لسرعة التحرك في هذه القضية مؤكدة على دعم ومساندة المجلس الكامل لحقوق تلك الفتيات والأطفال وأن المجلس على استعداد تام لتقديم كافة سبل الدعم القانوني لهن. 

وأكدت السنباطي أن هذه الوقائع أن ثبت صحتها تشكل مخالفة لأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فضلا عما تشكله من الجرائم المؤثمة  بالمواد 267 و 268 و 269 و 269 مكرر   306 و 306 مكرر من قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته وأنه لا تهاون أبدًا في تطبيق القانون.
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