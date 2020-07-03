الأهلي كلمة السر.. كشري يروي سر قيادته لمنتخب جيبوتي وكواليس تعاقده مع أسوان.. فيديو





وأضاف أحمد كشري في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " أنه لم يشترط اي شروط في عقده مع اسوان او طلبات مادية مشددا ان مجلس الادارة صرف جزء من مستحقات اللاعبين مما رفع الروح المعنويه للفريق خلال الفترة الحالية.





وأكمل أنه تلقى عرض من المصري البورسعيدي فور عودته من تجربه الاحتراف حيث عرض عليه 250 الف جنيه مقابل 3 مواسم بينما كان يتقاضي في الاهلي قبل الاحتراف 8 الاف جنيه.





اما عن توليه قيادة منتخب جيبوتي فأكد ان انتمائه لـ الاهلي هو كلمه السر في قيادة المنتخب حيث أن مشاركته مع الاهلي جلعه محط انظار الجميع كما انه حقق انتصارات مع الفريق الأحمر.





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أكد أحمد كشري المدير الفني لفريق اسوان ونجم الاهلي السابق أنه وافق على تولي قيادة الفريق فور تلقيه العرض حيث انه يفضل دائما قيادة فرق الصعيد كما انه يحقق نتائج جيدة معها.