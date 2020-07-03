البنتاجون يدين مناورات الصين العسكرية في باراسيل

أدانت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الخميس، إجراء مناورات عسكريّة صينيّة حول أرخبيل متنازع عليه في بحر الصين الجنوبي، معتبرةً أنها "ستزيد من زعزعة استقرار" الوضع في المنطقة.





وقالت الوزارة في بيانها الذي نشرته شبكة "سكاي نيوز": "وزارة الدفاع قلقة بشأن قرار الصين إجراء مناورات عسكريّة حول أرخبيل باراسيل، في بحر الصين الجنوبي، من 1 إلى 5 يوليو".





وأشار إلى أنّ هذه الأنشطة "ستزيد عدم استقرار الوضع" في هذه المنطقة التي تتنازع السيادة عليها كلّ من الصين وفيتنام وتايوان.





وأضاف البيان: "هذه التدريبات تنتهك أيضًا التزامات الصين" بموجب الإعلان المتعلّق بسلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي عام 2002".



