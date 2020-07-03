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رياضة

أخبار ألرياضة.. اشتباه في إصابة شيكابالا بـ فيروس كورونا.. ميسي يقترب من الرحيل عن برشلونة.. أول تعليق من كلوب عقب الهزيمة برباعية

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:02 ص
شيكابالا
شيكابالا
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ياسمين تيسير
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الاولي من اليوم الجمعه، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق انبي أن النادي طلب بشكل رسمي من النادي الاهلي تجديد عقد اعارة محمد شريف لمدة موسم جديد حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.


حقق فريق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على ضيفه ليفربول، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الانجليزي "بريميرليج".


كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن امكانية اصابة محمود عبدالرازق شيكابالا نجم وقائد فريق الزمالك بـ فيروس كورونا المستجد هقب مخالطته طوال الفترة الماضية لـ  محمد خليفة نجم فريق اسوان والزمالك السابق عقب تأكد اصابته بفيروس كورونا.



كشفت بعض التقارير الاسبانية عن امكانية رحيل ليونيل ميسي نجم فريق برشلونه عن الفريق خلال الفترة المقبلة في ظل توقف مفاوضات تجديد عقده و كثره أزماته مع مسؤولي النادي.


علّق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعد إعلان إقامة مباريات دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة.


أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي ان الفريق سيبدا خلال الفترة المقبلة في الاستعداد لمباراة نصف نهائي دوري أبطال افريقيا امام الوداد المغربي في شهر أكتوبر المقبل.


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