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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أبرز التطبيقات الصينية التي حظرتها الهند.. وهونر تطلق Honor X10 Max 5G بأكبر شاشة هاتف في العالم

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:03 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، ونستعرضها فيما يلي:


كرد فعل على غارات الصين على الأراضي الهندية، أصدرت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية MEITY، أمرا بحظر 59 تطبيقا صينيا، بزعم أنها تضر بسيادة وسلامة دولة الهند، وأمن الدولة والنظام العام، وتعد غالبية هذه التطبيقات شائعة بين مستخدمي الإنترنت في الهند البالغ عددهم 500 مليون مستخدم.


أعلنت شركة HMD، عن هاتف Nokia 8.3 5G، في مارس الماضي، والذي يعد أول هاتف من شركة نوكيا العالمية يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.


منذ أن كشفت ممنصة Xbox عن إتاجة ميزة xcloud للجيل الجديد من منصتها، وهى التى طرحتها شركة مايكروسوفت بين عشاق ألعاب الفيديو لإمكانية بث ألعابهم المفضلة بشكل مباشر فيما بينهم، وهناك حالة شغف وتشوق لتدشين الميزة رسميًا.


أعلنت هونر Honor، بشكل رسمي عن هاتفها الأحدث Honor X10 Max 5G، بعد عدة أسابيع من التسريبات والتوقعات حول الهاتف الرائد، والذي يعد أول هاتف ذكى في العالم يحتوى على شاشة قياس 7 بوصة.


إذا كنت من محبي الإصدارات الكبيرة من هاتف آيفون الذكى الأشهر فى العالم ذات التصميم الكلاسيكي مع زر الـ Home التقليدي، فهذا العرض مخصص لك حيث يمكنك اقتناء هاتف iPhone 6S Plus بأقل سعر ممكن مقابل 3100 جنيه فقط.


كشفت مصادر من داخل شركة آبل الأمريكية عملاقة صناعة الهواتف الذكية ومصنعة الهاتف الأشهر فى العالم آيفون، عن تأجيل إطلاق 80 مليون هاتف iphone 12 لمدة شهرين.
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