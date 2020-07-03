AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 3 يوليو 2020

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
ننشر أسعار ذهب الإمارات خلال تعاملات  اليوم الجمعه 3 -7-2020، ليسجل سعر جرام الذهب  عيار 21 نحو 187.78.درهم.. 

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في الإمارات:

يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم 


وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في الإمارات  للجرام عيار 24 (210.03 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (57.18 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (192.53 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (52.42 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (183.78درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 50.03 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (157.53 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (42.89 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (122.52 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (33.36دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (105.02 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (28.59 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,532 درهم إماراتي ) أي ما يعادل  ( 1,778 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,470  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (400.27 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (210,034  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (57,180 دولار أمريكي)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات اليوم الخميس 30-4-2020

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 2-5-2020

استقرار أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات اليوم 3-5-2020

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 4-5-2020

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 5-5-2020

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 7-5-2020

ترشيحاتنا

أول تعليق لزوجة المغني الإثيوبي هونديسا هاشالو بعد مقتله

من هم العلماء المقصودون في الآية "إنما يخشى الله من عباده العلماء".. داعية إماراتي يوضح

في ذكرى ميلاد وداد حمدي.. تعرف على عدد زيجاتها

الأعنف والأسوأ.. كارثة حرائق الغابات تبدأ خلال أيام

تعرف على أكثر السيارات الأوروبية مبيعا في مصر

كارثة.. اكتشاف سلالة خطيرة جديدة من كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو دقنك خفيفة.. 3 خطوات لـ نموها في أقل وقت

أكثر السيارات الـSUV مبيعا في مصر.. صور

بـ الذهبى اللامع.. ديانا كرزون تتألق في أحدث إطلالة أنيقة لها