أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 3 يوليو 2020

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (192.53 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (52.42 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (183.78درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 50.03 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (157.53 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (42.89 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (122.52 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (33.36دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (105.02 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (28.59 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,532 درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 1,778 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,470 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (400.27 دولار أمريكي)



