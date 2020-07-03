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اقتصاد

وزير الطاقة الروسي: سوق النفط قد تواجه عجزا في يوليو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:32 م
صدى البلد
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وكالات

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الخميس إن سوق النفط العالمية قد تصل إلى التوازن بين العرض والطلب وقد تواجه نقصا في الخام، مضيفًا أن الاستثمارات في قطاع الطاقة العالمي ستنخفض بواقع الثلث في العام الجاري.


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واشار  إلى أن تعافي الاستهلاك إلى معدلات ما قبل أزمة فيروس كورونا ليس متوقعا قبل نهاية 2021 وأن وقوع موجة ثانية من فيروس كورونا قد يلحق الضرر بالطلب على النفط.


هذا وأضاف نوفاك إنه بموجب الاتفاق العالمي الحالي لخفض إنتاج النفط من المتوقع أن يخفف المنتجون التخفيضات بدءا من أغسطس.


وأشار أنه لم يجر اتخاذ قرارات بشأن أي تعديلات محتملة على الاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين من بينهم روسيا. 

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