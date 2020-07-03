نشرة السوشيال ميديا.. كنزي عمرو دياب في أحضان صديقها.. درة تنفعل بسبب اغتصاب طفل سوري

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:





هنأت الفنانة شيرى عادل , زوجة الفنان أحمد زاهر بعيد ميلادها , عبر خاصية " الستورى " بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " . بنشر صورة تجمعهما.





نشر الفنان أحمد الشامي، عبر خاصية " الستورى" بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة نادرة تجمعه بعدد من النجوم.





نشر الفنان رامى جمال , صورة عبر خاصية "الستوري" بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور"انستجرام".

ظهرت الفنان رامى جمال فى الصورة بصحبة الفنان تامر عاشور وذلك بعد أن أعلن عن الالبوم الجديد.

