AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نشرة السوشيال ميديا.. كنزي عمرو دياب في أحضان صديقها.. درة تنفعل بسبب اغتصاب طفل سوري

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:19 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم عزت
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

هنأت الفنانة شيرى عادل , زوجة الفنان أحمد زاهر بعيد ميلادها , عبر خاصية " الستورى " بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " . بنشر صورة تجمعهما.

نشر الفنان أحمد الشامي، عبر خاصية " الستورى" بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة نادرة تجمعه بعدد من النجوم. 

نشر الفنان رامى جمال , صورة عبر خاصية "الستوري" بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور"انستجرام". 
ظهرت الفنان رامى جمال فى الصورة بصحبة الفنان تامر عاشور وذلك بعد أن أعلن عن الالبوم الجديد. 

نشرت الفنانة درة , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات الصغيرة " تويتر " تدين جريمة الاغتصاب للطفل السوري. 

نشرت كنزى ابنة الفنان عمرو دياب، عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام " صورة فى أحضان أحد اصدقائها , كما ظهرت فى صور اخرى بصحبة عدد كبير من أصدقائها في أحد الأماكن. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحظر كان هيبقي ممل من غير تشارلي.. رامي جمال بصحبة كلبه.. شاهد

نشرة السوشيال ميديا.. هالة صدقي تنفعل بسبب حالة رجاء الجداوي.. صورة نادرة لـ راندا البحيري.. نانسي عجرم تروج لحفلها الغنائي

هبة مجدي ومحمد محسن في أحدث ظهور من منزلهما

نشرة السوشيال ميديا.. أول ظهور لـ علي ابن محمد رمضان بعد تعرضه للتنمر.. وآسر ياسين يغازل زوجته

إطلالة جذابة على دراجة غريبة.. أحدث ظهور لـ درة عبر انستجرام

في أحضان صديقها.. كنزي عمرو دياب تستفز جمهور والدها

ترشيحاتنا

بإطلالة أنيقة على البحر.. رانيا فريد شوقى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كارثة.. اكتشاف سلالة خطيرة جديدة من كورونا

أتمناها.. سيد عبد الحفيظ يكشف عن رأيه في إمكانية مواجهة الزمالك في نهائي أفريقيا.. فيديو

حكم الدعاء على النفس أو الولد.. دار الإفتاء تجيب

عاطف الشيتانى: معدل المواليد فى مصر ينخفض سنويا منذ 2013

أول تصريح لزعيم كوريا الشمالية بعد تقارير اختفائه مجددا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب.. زوجة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

أول ظهور لأنجلينا جولي منذ أزمة وباء كورونا.. صور

برازيلية مصابة بـ كورونا تلقى مصرعها بعد لحظات من ولادة توأمين