داعية إسلامي: جماعة الإخوان المنحلة مرضى نفسيا.. فيديو

قال الداعية الإسلامي سيد زايد، إن أحد أساتذة الطب النفسي، وصف جماعة الإخوان بـ"مرضى نفسيين"، لأنهم يتصورا أشياء لا تحدث.





وأضاف "زايد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج خط أحمر على قناة الحدث اليوم، أن الإخوان قالوا إن "محمد مرسي" سيخرج من السجن ويصلي بالناس صلاة العيد، وأن النبي محمد قال لـ"مرسي" صل بالناس، هو ما يدل على مرضهم النفسي.





وتابع: إن الجماعة الإرهابية تطلق شائعات لتهدم كل ما تبنيه الدولة الحديثة، وهم يعملون في الخفاء، والهدف من الشائعات التي يطلقونها هو تقليل عطاء الدولة.





ولفت إلى الجماعة الإخوانية تسببوا فى مشكلات كثيرة للشعب المصري.



