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أخبار البلد

حدث ليلا.. اكتشاف سلالة خطيرة من كورونا.. وأول تعليق لزوجة المغني الإثيوبي هونديسا هاشالو بعد مقتله

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:01 ص
هاشالو هونديسا
هاشالو هونديسا
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حمادة خطاب
نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار خلال ليلة أمس ونستعرض أهمها في هذا التقرير أهمها.


أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، مساء أمس الخميس، بأن عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية نيويورك، جوليا سالازار، أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الشبكة عن بيان أصدرته زعيمة الأغلبية الديمقراطية في المجلس عن ولاية نيويورك، أندريا ستيوارت كوزينز، قولها إن سالازار  تخضع للحجر الصحي في المنزل.



علقت زوجة المغني الإثيوبي القتيل، هاشالو هونديسا، على مشهد تشييع جنازته، صباح أمس، وذلك في ظل اضطرابات شهدتها منطقة أوروميا التي تنظر إليه كبطل.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن أرملته، هونديسا، سانتو ديميسو دييرو، قولها خلال مراسم تشييع الجنازة: "هاشالو لم يمت، سيبقى في قلبي وقلوب الملايين من سكان الأورومو إلى الأبد".





كشفت دراسة عالمية نشرها معهد "لا جولا" المتخصص في علم المناعة والفيروسات بولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، جاءت من السلالة المنتشرة حاليًا في الولايات المتحدة وأوروبا. 


كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن امكانية اصابة محمود عبدالرازق شيكابالا نجم وقائد فريق الزمالك بـ فيروس كورونا المستجد هقب مخالطته طوال الفترة الماضية لـ  محمد خليفة نجم فريق اسوان والزمالك السابق عقب تأكد اصابته بفيروس كورونا.

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