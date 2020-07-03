حدث ليلا.. اكتشاف سلالة خطيرة من كورونا.. وأول تعليق لزوجة المغني الإثيوبي هونديسا هاشالو بعد مقتله

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار خلال ليلة أمس ونستعرض أهمها في هذا التقرير أهمها.

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، مساء أمس الخميس، بأن عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية نيويورك، جوليا سالازار، أصيبت بفيروس كورونا المستجد.



