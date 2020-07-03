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محافظات

محافظ الوادي الجديد: تعافى 15 حالة كورونا ورصد 12 إصابة جديدة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:19 ص
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، عن تعافى 15 حالة كورونا وخروجهم من مستشفى العزل بالمحافظة وتضمنت الحالات 7 حالات بالداخلة و5 حالات بالخارجة و3 حالات بالفرافرة وجميعهم خرجوا من العزل ليرتفع الإجمالي إلى 183 حالة شفاء وخروج من العزل.

وأشار الزملوط فى بيان له، إلى أن الحالات الإيجابية المسجلة، جرى رصدها ووضعها تحت الرعاية الطبية لتلقي العلاج، بواقع حالتى إصابة بمركز الخارجة و10 حالات بالداخلة تضم 5 لمواطنين بمدينة موط وحالة واحدة فى قرية الهنداو والعوينة والجديدة وبدخلو وأسمنت بإجمالى 5 حالات بذلك إجمالي الحالات الإيجابية لـ 359 إصابة و25 وفيات.
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وأوضح البيان، أن خريطة معدل الإصابات التي جرى نشرها بناء على توجيهات لجنة متابعة إدارة الأزمة، تشير إلى معدل انتشار الفيروس بالمحافظة منذ بداية الأزمة وحتى الآن، والذي تلاحظ ارتفاعه خلال الفترة الأخيرة نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ومن جانبه أكد المحافظ، أنه مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد تهيب لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بالمحافظة الأهالي، تحمل المسئولية الملقاة على عاتق الجميع للخروج من هذه الأزمة وخفض معدلات الإصابة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها.

أَضاف الزملوط، أن المحافظة لم تألوا جهداَ لحماية صحة المواطنين من خلال الإجراءات التي جرى اتخاذها منذ بداية الأزمة وحتى الآن، إلا أن هذه الجهود لن تنجح دون تعاون صادق من أهالي المحافظة بإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات.

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