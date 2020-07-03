AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

حكايات من زمن فات.. كواليس صدور أول ديوان لـ أحمد فؤاد نجم من داخل السجن

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:14 ص
احمد فؤاد نجم
احمد فؤاد نجم
Advertisements
طارق موسى

كثيرة هى الحكايات والأسرار فى حياة المشاهير والأدباء والمثقفين، التى غالبا ما يكون لها انعكاس مباشر أو غير مباشر على إبداعاتهم ومنتجهم الثقافى والإبداعى، ويسلط "صدى البلد" من خلال هذا الباب "حكايات من زمن فات"، الضوء على  المواقف والكواليس التى أثرت على مسيرة وإبداع هؤلاء العظماء.

 

ومن بين هؤلاء الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، والذى نستعرض فى هذا التقرير كواليس سجنه المتكرر، وإصدار أول ديوان له من داخل السجن . 


اقرأ أيضا|| حكايات من زمن فات.. أسرار تسبب علاقة توفيق الحكيم بجمال عبد الناصر فى فصل وزير المعارف

ولد  أحمد فؤاد نجم "الفاجومي" في قرية كفر نجم مدينة "أبو حماد محافظة الشرقية"، ويعتبر  أحد أهم شعراء العامية في مصر وأحد ثوار الكلمة ، الذي تنقل بين العديد من المهن في مطلع حياته، حيث عمل نجم في معسكرات الجيش الإنجليزي متنقلا بين مهن كثيرة: ، لاعب كرة، بائع، عامل إنشاءات وبناء، ترزي. 


وفي فايد، وهي إحدى مدن القنال التي كان يحتلها الإنجليز، التقى بعمال المطابع الشيوعيين، وكان في ذلك الوقت قد عَلَّم نفسه القراءة والكتابة وبدأت معاناته الطويلة تكتسب معنى. واشترك مع الآلاف في المظاهرات التي اجتاحت مصر سنة 1946 وتشكلت أثناءها اللجنة الوطنية العليا للطلبة والعمال.

سجن أحمد فؤاد نجم في فترات مختلفة لأسباب سياسية، وشارك وهو في السجن في مسابقة الكتاب الأول تحت رعاية المجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون وعلى إثرها فاز بجائزة المسابقة.

 استطاع "الفاجومى" أن يصدر بعدها الديوان الأول له عنوان "من شعر العامية المصرية "وتم نشر الديوان وهو ما يزال يقبع بالسجن، وكتبت مقدمة الديوان الكاتبة سهير القلماوي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. ميدو يشارك متابعيه بصورة جديدة

حكايات من زمن فات..نزار قبانى اصطدم بعبد الناصر فمنعت أغانيه من الإذاعة.. وحيلة ذكية أعادت العلاقة

حكايات من زمن فات.. سر تلقيب توفيق الحكيم بـ عدو المرأة وأسرار خلافاته مع هدى شعراوى.. وزواجه السري

حكايات من زمن فات.. كواليس حبس الشيخ إمام بسبب النكسة

حكايات من زمن فات.. أسرار تسبب علاقة توفيق الحكيم بجمال عبد الناصر فى فصل وزير المعارف

ترشيحاتنا

الأوقاف تكشف السبب الرئيسي وراء غلق مسجد الحسين

في عيد ميلاد توم كروز.. عمره الحقيقي وعيب خلقي لم يتخلص منه

بيخاطروا بحياتهم.. حكاية «هي لله» لغسل وتكفين موتى كورونا مجانا ببني سويف

أخبار ألرياضة.. اشتباه في إصابة شيكابالا بـ فيروس كورونا.. ميسي يقترب من الرحيل عن برشلونة.. أول تعليق من كلوب عقب الهزيمة برباعية

هونر تكشف رسميا عن Honor X10 Max 5G.. بأكبر شاشة هاتف ذكي في العالم.. صور

دولة آسيوية تستعد لإنتاج لقاح خاص بها ضد كورونا

AdvertisementS

عملية السرعة الفائقة.. خبير أمريكي: التوصل لإنتاج لقاح آمن وفعال للوقاية من كورونا بنهاية 2020

رياضية تنهي حياتها.. بعد 5 سنوات من الاعتداءات الجنسية في أرض الملعب

حدث ليلا.. اكتشاف سلالة خطيرة من كورونا.. وأول تعليق لزوجة المغني الإثيوبي هونديسا هاشالو بعد مقتله

نرغب في ضم أفضل اللاعبين.. زيدان يعلن عن قرب رحيل ميسي عن برشلونة

سورة الكهف.. 5 أمور تحدث لك عند قراءتها يوم الجمعة

كارثة.. اكتشاف سلالة خطيرة جديدة من كورونا

أخبار ألرياضة.. اشتباه في إصابة شيكابالا بـ فيروس كورونا.. ميسي يقترب من الرحيل عن برشلونة.. أول تعليق من كلوب عقب الهزيمة برباعية

بمكياج جذاب.. زوجة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

نشرة السوشيال ميديا.. كنزي عمرو دياب في أحضان صديقها.. درة تنفعل بسبب اغتصاب طفل سوري

الأفضل بين لاعبي ليفربول.. تقييم محمد صلاح عقب الهزيمة برباعية أمام مان سيتي

يتقاضى مليون دولار للمنشور الواحد.. ذا روك أفضل نجم على إنستجرام

قبل إجراء المسحة.. اشتباه في إصابة شيكابالا بـ فيروس كورونا المستجد.. اقرأ التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جديدة.. شمس الكويتية تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

لن تتوقع.. 5 طرق طبيعية فعالة تعالج الزهايمر

مواصفات تويوتا راف فور 2020 toyota rav4.. صور