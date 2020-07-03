بعد يومين من طرحها.. أغنية معقولة لـ علي صابر تحقق 1.5 مليون مشاهدة على يوتيوب

حققت أغنية "معقولة" للفنان علي صابر ، نجاحا كبيرا، حيث كسرت حاجز المليون ونصف مشاهدة بعد يومين من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بالشركة المنتجة على موقع "اليوتيوب".





تقول كلمات الأغنية :" چانو يكولولي ..بس ما أصدك .. حچي الكال وكلت! .. غشيم شكد چنيت! .. درت وجهك مشيت .. بعدني ما طحت!

.. لعد وين؟ الملاك .. تبيع اللي فداك".









ولا چنك هذاك .. الي بحبه متت! ,, ولا چنك هذاك .. اللي بحبه متت!.. معقوله! .. هيچي تسوي بواحد حبك .. مو هاي المنك مرجيه! .. حبيتك أكثر من روحي .. تروح لغيري ليش شبيه".





"معقولة" ألحان وغناء: علي صابر، وكلمات: رامي العبودي، وتوزيع ومكس وماستر: محب الراوي



