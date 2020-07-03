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أخبار العالم

شاهد.. جيش الاحتلال يدرب جنوده في ساحة المعركة بطريقة المحاكاة الواقعية

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:20 ص
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يدرب جنوده في ساحة المعركة
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الجمعة، مقطع فيديو عن محاكاة واقعية تكشف كيف يدرب الجيش الإسرائيلي جنوده فى ساحة المعركة.

وقالت القناة 7 العبرية إن الجيش الإسرائيلي كشف عن أن وحدة الحوامات الجديدة التابعة لـ الوحدة 9900 التابعة للمخابرات العسكرية "أمان" جمعت مئات المعلومات البصرية والمرئية التي تسمح للجنود التعرف على طبيعة ساحة المعركة المقبلة.
 
وأوضحت القناة 7 العبرية، أن الوحدة طورت جهاز محاكاة "يشبه الألعاب القتالية" يسمح للجنود بالتجربة والدخول إلى المنطقة التي ستعقد فيها العمليات العسكرية، مما يجعلهم يتعرفون على ساحة المعركة.
 
وأظهر الفيديو الذي نشرته الوحدة مشاهد افتراضية لساحات المعارك المقبلة، حيث يتجول فيها الجنود حسب اختصاصهم بواسطة الطائرات أو الجيبات والآليات العسكرية، كما أنه بإمكانهم الدخول إلى الساحة بشخصيات افتراضية وتنفيذ عمليات قنص واستهداف كأنهم فعلا في ميدان الحرب.
 
يشار إلى أن الوحدة 9900 يعمل بها جنود مصابون بالتوحد، وفي منظور الجيش فإنهم يتمتعون بقدرات بصرية وتحليلية رائعة، ويمكنهم اكتشاف حتى أصغر التفاصيل، التي لا يمكن اكتشافها من معظم الناس.
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