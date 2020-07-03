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أخبار العالم

ملاحقة مسؤول لبناني بسبب الإساءة للحكومة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:25 ص
مجلس الوزراء اللبناني
مجلس الوزراء اللبناني
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محمود نوفل
أثار رئيس جمعية المصارف اللبنانية سليم صفير ، غضب وزير الداخلية اللبناني العميد محمد فهمي ، وذلك بعدما أبلغه أن   ​مجلس الوزراء​ دعاه إلى "كأس ويسكي"، حيث اعتبر فهمي أن كلام صفير الذي شارك في جلسة مجلس الوزراء أمس، ينطوي على إساءة للحكومة وللشعب اللبناني الذي بدأ يجوع".

وأفادت صحيفة الجمهورية اللبنانية، اليوم الجمعة، بأن وزير الداخلية اللبناني قد إتخذ  موقفا صارما تجاه مسؤول لبناني بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت مؤخرا في بيروت.

ووفق ما ذكرته صحيفة الجمهورية اللبنانية ان وزير الداخلية قد وجه دعوة رسالة قوية الي وزيرة العدل ماري كلود نجم عبر تطبيق الواتساب مطالبة إباها بضرورة إستئذان رئيس الحكومة لإتخاذ إجراء قضائي ضد سليم صفير بسبب ماقاله.


جدير بالذكر ان صفير قد شارك مع حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم أمس الخميس في ​السراي الحكومي​ لبحث الملف النقدي.
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