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أخبار العالم

الطيران المدني الكويتية: 1445 عالقا مصريا يغادرون إلى 5 محافظات عبر 8 رحلات

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:34 ص
المصريين في الكويت
المصريين في الكويت
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ا ش ا
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم /الجمعة/، مغادرة 1445 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات (القاهرة، وسوهاج، والإسكندرية، وأسيوط، والأقصر)؛ وذلك عبر 8 رحلات جوية.

وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت 3 رحلات على متنهم 435 راكبا إلى الإسكندرية، ورحلتين على متنهما 590 راكبا إلى القاهرة، ورحلة واحدة على متنها 130 راكبا إلى سوهاج، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى أسيوط وأخرى على متنها 145 راكبا إلى الأقصر.

وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات هي شركة العربية - مصر، وشركة طيران شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، بواقع 3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، و3 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، ورحلتين لشركة العربية - مصر.

وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية قد أعلنت، أمس /الخميس/، مغادرة 930 من العالقين المصريين في الكويت إلى محافظتي القاهرة وسوهاج؛ وذلك عبر 6 رحلات جوية.
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