أفضل لاعب.. أحمد الكأس يستعيد ذكرى فوز المنتخب العسكرى بمونديال المغرب





وشارك احند الكاس مع المنتخب المصري في كأس العالم 1990 بإيطاليا وأحرز خمسة أهداف مع نادي الزمالك خلال مشاركاته الأفريقية المختلفة.

يذكر أن أحمد الكاس من مواليد 8 يوليو 1965 ومثل منتخب مصر وأندية الأوليمبي والزمالك والاتحاد السكندري السابق، من ضمن قائمة تشمل سبعة لاعبين سجلوا أكثر من 100 هدف في الدوري المصري برصيد 107 أهداف.