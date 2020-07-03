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رياضة

أفضل لاعب.. أحمد الكأس يستعيد ذكرى فوز المنتخب العسكرى بمونديال المغرب

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:21 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
استعاد احمد الكأس نجم نادى الزمالك والأولمبي السابق ذكريات فوز منتخب مصر العسكرى بمونديال ٩٣ فى المغرب وحصوله على جائزة أفضل لاعب.
ونشر احمد الكاس مجموعة نو الصور عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ودون اعلاها عبارات جاءت على النحو التالي.. اليوم أجمل ذكرياتى وفوز منتخب مصر العسكرى بكأس العالم عام 93 بالمغرب على منتخب المغرب فى النهائى .أول بطولة عالمية فى تاريخ مصر بقيادة المدير الفنى القدير كابتن /مدحت فقوسة ربنا يشفيه ويعافيه.

اضاف كما يشهد ايضا حصولى على جائزة أحسن لاعب فى بطولة كأس العالم عام ١٩٩٣ التى أقيمت فى المغرب وتوج بها منتخب مصر.

يذكر أن أحمد الكاس من مواليد 8 يوليو 1965 ومثل منتخب مصر وأندية الأوليمبي والزمالك والاتحاد السكندري السابق، من ضمن قائمة تشمل سبعة لاعبين سجلوا أكثر من 100 هدف في الدوري المصري برصيد 107 أهداف.

وشارك احند الكاس مع المنتخب المصري في كأس العالم 1990 بإيطاليا وأحرز خمسة أهداف مع نادي الزمالك خلال مشاركاته الأفريقية المختلفة.
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