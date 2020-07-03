محمد جاد: المواطن المصري فكر بإيجابية وأعاد فكرة أفراح السطوح.. فيديو

قال الإعلامي محمد جاد أنه على الإنسان أن يجعل حياته سعيدة، مؤكدا ان السعادة تمثل قرار الشخص والتعامل مع اليوم الذي يعيشه بأيجابية كبيرة.





وأضاف جاد خلال تقديمه برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن إيجابية الشخص وسعادته تنعكس من خلال تعامله مع الأخرين خاصة الأهل والأقارب.





وتابع مقدم برنامج صباح البلد أنه على ارغم من إنتشار فيروس كورونا وتسببها في أن المواطنين يعيشون حياتهم بشكل غير طبيعي إلا أن المواطن المصري خلق فكرة مع منع قاعات الأفراح بعودة ظاهرة "أفراح السطوح".



