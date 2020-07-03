منصب تاريخي.. ليلك الصفدي أول امرأة تتولى رئاسة جامعة سعودية



وبأكثر من 50 ورقة بحثية في مؤتمرات ومقالات صحفية شاركت الصفدي، في مجالات البحث ذات الاهتمام مثل التجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي والتجاري.



كما عملت كنائب الرئيس ومسؤول التكنولوجيا الوطني في مايكروسوفت في يناير 2020، وهي عضو بهيئة التدريس بجامعة الملك سعود، ومديرة حاضنة تكنولوجيا المرأة، ومسؤولة عن تطوير مركز ريادة الأعمال في أقسام العلوم النسائية والطبية، كما عملت كمستشار المحافظ بالهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستشاري وكالة الجامعة للتخطيط والجودة والتطوير بالجامعة السعودية الإلكترونية.



والصفدي تخرجت من جامعة ولونجونج حيث حصلت على دكتوراه في علوم الحاسب الآلي 1998-2002، وماجستير علوم الحاسب 1993-1995 والتخصص في هندسة البرمجيات.



جدير بالذكر ان الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر مرسوما ملكيا أمس بتعيين رؤساء جدد لخمس جامعات هم :" الدكتور ممدوح بن ثنيان آل سعود رئيسًا للجامعة الإسلامية، والدكتور محمد الشايع رئيسًا لجامعة الجوف، والدكتورة ليلك الصفدي رئيسًا للجامعة الإلكترونية، والدكتور يوسف عسيري رئيسًا لجامعة الطائف، والدكتور محمد صفحي رئيسًا لجامعة بيشة

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مرسوما ملكيا تضمن تعيين الدكتورة ليلك الصفدي رئيسًا للجامعة الإلكترونية، كأول امرأة ترأس جامعة سعودية تضم طلابا من الجنسين.ونرصد في السطور القليلة القادمة السيرة الذاتية لأول إمرأة تتقلد منصب رئيس جامعة بالمملكة العربية السعودية.عملت الدكتورة ليلك الصفدي كمدير تنفيذي لأكثر من 20 عامًا في تطوير الأعمال والاستشارات التجارية والقيادة الاستراتيجية، إضافة إلى خبراتها المتراكمة في إدارة المشاريع.يزخر السجل العلمي للدكتورة الصفدي بالكثير من النجاحات في تحديد فرص الأعمال والشركاء الاستراتيجيين والأسواق والقنوات ذات الإمكانات الأكبر.ومارست العمل على وضع خطط تنفيذية ناجحة في تطوير الاستراتيجيات، وتقييم المبادرات كجزء من برنامج التحول الوطني السعودي، وهي عضو في عدد من مجالس التوجيه والاستشارات.