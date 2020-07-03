AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أتليتكو مدريد في مهمة سهلة أمام ريال مايوركا للحفاظ على المركز الثالث بالدوري الإسباني

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:39 ص
اتلتيكو مدريد
اتلتيكو مدريد
Advertisements
عبدالله هشام
يستضيف فريق أتليتكو مدريد منافسه ريال مايوركا اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء علي ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة ال34 من بطولة الدوري الاسباني . 

ويسعي فريق اتليتكو مدريد لمواصلة النتائج الايجابية التي حققها خلال الجولات الماضية حيث نجح الجولة الماضية في إسقاط برشلونة في فخ التعادل الايجابي بهدفين لمثلهما وللحفاظ علي المركز الثالث بجدول الترتيب . 

يحاول فريق ريال مايوركا تحقيق افضل نتيجة ايجابية في محاولة للخروج من دوامة الهبوط الي القسم الثاني . 

ويحتل فريق اتليتكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى الاسباني برصيد 59 نقطة بينما جاء فريق ريال مايوركا في المركز ال18 برصيد 29 نقطة 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 28

الدوري الإسباني.. أتليتكو مدريد يحقق فوزا صعبا على بلد الوليد

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة مايوركا بالدورى الإسباني

ريال مدريد يتقدم بهدف جونيور في شباك مايوركا بالدوري الإسباني

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يكتفي بهدف جونيور بالشوط الأول في شباك مايوركا

أتلتيكو مدريد يسعى لمواصلة انتصاراته على حساب ألافيس بـ الدوري الإسباني

ترشيحاتنا

علي متن طائرة عسكرية.. الجزائر تسترد رفات أبنائها من المتاحف الفرنسية

سيدة جعلت الهند ترقص.. وفاة ساروج خان أشهر مصممة رقصات في بوليوود

كارثة.. اكتشاف سلالة خطيرة جديدة من كورونا

تعرف على أكثر السيارات الأوروبية مبيعا في مصر

بعد تصاعد التوتر بين البلدين.. رئيس الوزراء الهندي يظهر بالزي العسكري على الحدود مع الصين.. صور

إطلالة صيفية ..نوال الزغبي تنشر صورة جديدة على حمام السباحة.. شاهد

AdvertisementS

نرغب في ضم أفضل اللاعبين.. زيدان يعلن عن قرب رحيل ميسي عن برشلونة

أخبار ألرياضة.. اشتباه في إصابة شيكابالا بـ فيروس كورونا.. ميسي يقترب من الرحيل عن برشلونة.. أول تعليق من كلوب عقب الهزيمة برباعية

الأفضل بين لاعبي ليفربول.. تقييم محمد صلاح عقب الهزيمة برباعية أمام مان سيتي

قبل إجراء المسحة.. اشتباه في إصابة شيكابالا بـ فيروس كورونا المستجد.. اقرأ التفاصيل

غير مرضي.. ضياء السيد يعلق على تجديد الأهلي لـ عقد فايلر

بعد عودة الدورى.. حالة وحيدة يحق للجبلاية إلغاء المباراة قبل انطلاقها .. تفاصيل

بعد عودة الدورى.. الجبلاية تقر إجراء جديدا فى المباريات

قبل إجراء المسحة الطبية غدا.. محمد أبو جبل يوجه رسالة غامضة لـ متابعيه

بعد قرار استئناف الدوري.. اتحاد الكرة يفرض 20 إجراء استثنائيا على الأندية فى المباريات

إنبي يحسم الجدل حول سعى الأهلي لضم أسامة جلال.. فيديو

فشل التعاقد مع نيمار وسوء النتائج.. ميسي يقترب من الرحيل عن برشلونة

سيد عبدالحفيظ يعلن موعد عودة حمدي فتحي ومحمد محمود.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الذهبى اللامع.. ديانا كرزون تتألق في أحدث إطلالة أنيقة لها

أغربها الشوفان.. 5 طرق طبيعية فعالة فى علاج الصدفية

ضعف الرؤية والتهاب الجهاز التنفسي.. أضرار غير متوقعة للبوتوكس