أتليتكو مدريد في مهمة سهلة أمام ريال مايوركا للحفاظ على المركز الثالث بالدوري الإسباني

يستضيف فريق أتليتكو مدريد منافسه ريال مايوركا اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء علي ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة ال34 من بطولة الدوري الاسباني .





ويسعي فريق اتليتكو مدريد لمواصلة النتائج الايجابية التي حققها خلال الجولات الماضية حيث نجح الجولة الماضية في إسقاط برشلونة في فخ التعادل الايجابي بهدفين لمثلهما وللحفاظ علي المركز الثالث بجدول الترتيب .





يحاول فريق ريال مايوركا تحقيق افضل نتيجة ايجابية في محاولة للخروج من دوامة الهبوط الي القسم الثاني .



