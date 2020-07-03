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حوادث

حالة الطريق الدائري الآن.. نشرة مرور المحاور والطرق الصحراوية

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:52 ص
الحالة المرورية
الحالة المرورية
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أحمد مهدي
يشهد الطريق الدائري، والمحاور الرئيسية، والطرق الصحراوية انسياب مروري تام، صباح اليوم الجمعة.


وتستقر الحركة المرورية على الطريق الدائري بمناطق المنيب والمريوطية وصولا لأماكن أكتوبر.

كما يشهد الطريق الدائري سيولة مرورية تامة على مناطق المعادي والقاهرة الجديدة والسلام والمرج وحتى مناطق إمبابة والبراجيل.

بينما يشهد محور ٢٥ يوليو انسياب تام في الحركة المرورية بالاتجاهين في القادم والمتجه من وإلي مناطق أكتوبر.

وتستقر الحركة المرورية على محاور روض الفرج والضبعة، مع هدوء الحركة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي.

كما تستقر الحركة المرورية على الطريق الساحلي الدولي، وطريق العلمين الصحراوي، وطريق الواحات، وأسيوط الغربي، والكريمات الصحراوي الشرقي.

وتشهد طرق السويس الصحراوي، والإسماعيلية الصحراوي، والقطامية - العين السخنة، والزعفرانة - رأس غارب - الغردقة انسياب مروري مع عدم ظهور مؤثرات على الحركة المرورية.
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