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على حسن: جماعة الإخوان حكمت مصر من مكتب الإرشاد والشعب استرد دولته فى 30 يونيو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:22 م
جماعة الأخوان الإرهابية
جماعة الأخوان الإرهابية
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نورهان رأفت
وجه على حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط التحية لجيش مصر العظيم، والشعب المصري الذي استطاع أن يثبت كلمته في الثلاثين من يونيو .

وأضاف الكاتب الصحفي، على حسن، عبر مداخلة هاتفية لـ إكسترا نيوز أن شعب مصر نجح في استرداد دولته، من حكم الجماعة الإرهابية ، وعادت دولة قوية من جديد.

واشار "حسن" إلى أن جماعة الأخوان الإرهابية، أظهرت عن نواياها الحاملة للعنف، منذ توليها حكم الدولة، وعلى رأسها مرسي الذي حرص على اصطحاب العناصر الإجرامية ، في المحافل الدولية.

وأوضح " حسن " أن جماعة الأخوان، حكمت مصر، من خلال مكتب الإرشاد، وليست كفاءات تقنية، لافتا إلى أنها فشلت في إدارة العلاقات الدولية .ووجه التحية لجيش مصر العظيم، والشعب المصري الذي استطاع أن يثبت كلمته في الثلاثين من يونيو .


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