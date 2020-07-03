على حسن: جماعة الإخوان حكمت مصر من مكتب الإرشاد والشعب استرد دولته فى 30 يونيو





وأضاف الكاتب الصحفي، على حسن، عبر مداخلة هاتفية لـ إكسترا نيوز أن شعب مصر نجح في استرداد دولته، من حكم الجماعة الإرهابية ، وعادت دولة قوية من جديد.





واشار "حسن" إلى أن جماعة الأخوان الإرهابية، أظهرت عن نواياها الحاملة للعنف، منذ توليها حكم الدولة، وعلى رأسها مرسي الذي حرص على اصطحاب العناصر الإجرامية ، في المحافل الدولية.



