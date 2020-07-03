62 وحدة صحية.. انطلاق مبادرة الكشف المبكر وعلاج أورام الثدى بالجيزة غدا

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن إنطلاق المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المبكر وعلاج أورام الثدي للسيدات المصريات إعتبارًا من يوم السبت 4 يوليو 2020 للحفاظ على صحة المرأة للوصول إلى مجتمع صحي وسليم وخالٍ من الأمراض يساهم في بناء الوطن وتقدمه.

واوضح المحافظ إنه سيتم تنفيذ المبادرة فى 25% من الوحدات الصحية بالمحافظة باجمالى 62 وحدة صحية موزعة على 22 إدارة صحية مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية الخاصة بمكافحة العدوى ومجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد مضيفًا إنه سيتم العمل أيضا من خلال 5 مستشفيات إحالة على أن يتم إستكمال العمل بجميع الوحدات الصحية إعتبارًا من أول سبتمبر 2020 .

أشار محافظ الجيزة أن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي تستهدف الإهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم وتقديم العلاج وفى حالة إكتشاف أي مرض لدى السيدة سيتم الإحالة وتلقي التقييم والعلاج اللازم، مؤكدا أن المحافظة وضعت خطة لتوعية السيدات بالمناطق المخصصة لإجراء المسح الطبي لتنفيذ المبادرة الرئاسية والتي تهدف إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي.





وأكد محافظ الجيزة أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان تم تحديد الوحدات الصحية التى سيتم إجراء المبادرة بها وهى الوحدات الصحية بمنشأة القناطر ونكلا ووردان وبنى سلامه والمناشي البلد وذات الكوم بالادارات الصحيه لشرق وغرب منشأه القناطر ومكتب صحه الدقي وكفر الواصلين و دير الميمون والكريمات وعرب بني صالح ومنيل السلطان بمركز أطفيح و مركز طب الأسرة بميت عقبه بالعجوزة وشبرامنت وترسا بمركز أبو النمرس ووحده رعايه الطفل بجنوب الجيزة و كفر شحاته والقطورى والرقة الغربيه و ميت القائد والمتانيا وكفر الرفاعي والدناويه و برنشت بالادارة الصحية لجنوب وشمال العياط و أم خنان بالحوامدية و كفر نصار و نزله السمان بالادارة الصحية بالهرم والطالبيه والكونيسة بالادارة الصحية بالعمرانية و مكتب صحه بولاق الدكرور وكفر طهرمس وبولاق الحضري بالإدارة الصحية ببولاق الدكرور.





ووحده رعايه الطفل بالبدرشين و ميت رهينه وسقاره ودهشور وأبو رجوان بحري بالإدارة الصحية بالبدرشين والوحدات الصحية بالإخصاص والشوبك والمنيا والفهمين والغمازه الصغرى والديسمى ونجوع العرب و رعايه طفل الصف و الجزيره الشقراء بالإدارة الصحية بالصف ووراق الحضر وطناش بالإدارة الصحية بالوراق والوحده الصحية بكرداسة والمعتمديه بمدينة كرداسة والوحده الصحية بالشيخ زايد وبالوحدات الصحية بالواحات البحرية بمنديشة ورعاية طفل الواحات بالباويطى وبالادارة الصحية بشمال الجيزة بوحدتى غرب المطار وعزيز عزت وفى مدينة 6 أكتوبر بالوحدات الصحية بالحصرى وأبو الوفا بالمنطقه الخامسة والسادسة وبالادارة الصحية باوسيم فى وحدات ببشتيل وبرطس والبراجيل .





وناشد محافظ الجيزة المواطنين بضرورة إتباع كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحه العامة مؤكدًا أن المحافظة تسعى جاهده من خلال التنسيق مع وزارة الصحة فى تقديم الخدمات الصحية لكافة المرضي بالتوازى مع مواجهه فيروس كورونا