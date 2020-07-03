نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم

وخصصت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم لتكون عن: «مفهوم الوفاء للوطن»، وسيكون خطيب الجمعة الدكتور أيمن أبوعمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، وبذات الضوابط الإجرائية التي تمت بها إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية، مع اقتصار إقامة الجمعة على مسجد السلطان حسن فقط ورفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرا بالمنازل أو الرحال.





ويلقي الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة خطبة الجمعة ، والتي ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد السلطان حسن فقط.





وأكدت وزارة الأوقاف أنه في حال استمرار المصلين على روح الانضباط والالتزام بالضوابط الإجرائية والاحترازية سيتم عرض الأمر على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء الموقر للنظر في رفع تعليق صلاة الجمعة في الوقت الذي تراه اللجنة مناسبا .





وناشدت الوزارة كل العاملين بالأوقاف وكل المصلين الالتزام الجاد والتام بجميع الضوابط الإجرائية والوقائية التي حددتها الوزارة حتى نتمكن من رفع تقرير إيجابي إلي لجنة إدارة أزمة كورونا بهذا الشأن .



