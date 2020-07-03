امتدادا لمعبد إسنا.. شخصان ينقبان عن الآثار يصلان لاكتشاف جديد بالأقصر.. صور

تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار من ضبط شخصين بالأقصر قاما بالحفر و التنقيب عن الآثار يقود إلى كشف أثرى "امتداد لمعبد إسنا".













عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المسكن المُشار إليه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر، وضبط المذكورين وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى الحفر، وتبين وجود حفرة دائرية الشكل (بقطر 1,5م وعمق 5 م) يوجد فى نهايتها (2) حفرة الأولى جانبية بإتجاه الشمال الشرقى بطول (3م) يوجد به جدار من الحجر الرملى عليه رسومات ونقوش ملونة وكتابات باللغة الهيروغليفية بالنقش الغائر.





والحفرة الثانية بالإتجاه الغربى بطول (2م) تنتهى بسرداب فى الإتجاه الشمالى يقع بين جدارين من الحجر الرملى أحدهما عليه رسومات ونقوش ملونة وكتابات باللغة الهيروغليفية بالنقش البارز عليه خرطوشة تحمل إسم "الملك بطليموس" ونقش ملون للمعبودة "نيت" (من المعبودات الرئيسية لمعبد إسنا) والجدار الثانى خالى من النقوش أو الكتابات.





وبإجراء المعاينة بمعرفة مفتشى آثار الأقصر ، أفادوا بأن الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار وأن الجدار يعد مُكتشفًا أثريًا والرسومات والكتابات والنقوش ترجع للعصر البطلمى وإمتداد لمعبد إسنا الذى يقع على بُعد حوالى 200 متر من الحفر المضبوط.









تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها لاسيما جرائم البحث والتنقيب غير المشروع عن الآثار وضبط مرتكبيها.