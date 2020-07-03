في زمن كورونا.. هكذا شارك حاكم دبي المقبلين على الزواج



دفعت الإجراءات الإحترازية التي تتبعها الحكومات في مختلف دول العالم المقبلين علي الزواج لإتمام عرسهم بطرق مختلفة وبعيدة عن التقليدية التي تعارفت عليها البشرية في أفراحها وزواجها حيث ظهرت أساليب جديدة من أجل التعايش مع فيروس كورونا المستجد.



وتظل الإمارات وحكامها من أهم حكام المنطقة العربية الذين يستطيعون التواصل مع شعوبهم ومشاركتهم كافة مناسباتهم عبر وسائل التواصل الإجتماعي ولعل أحدث واجدد رسالة بعث بها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمواطنيه المقبلين على الزواج حيث هنأهم بتلك المناسبة التي تتزامن مع انتشار جائحة كورونا



وعبر بطاقة تهنئة تمنى حاكم دبي لمواطنيه المقبلين علي الزواج زواجًا مباركًا وسعيدًا، و التوفيق في بناء أسرة اماراتية جديدة متماسكة مترابطة.



ونصت الرسالة التي فاجأت كل أبناء الشعب الإماراتي علي : مبارك لكما زواجكما ، والله يسعدكم ويوفقكم لبناء اسرة إماراتية جديدة متماسكة ..مترابطة..تملؤها المحبة والألفة ..وتتحلي بأسمى القيم..وتكون نواة خير وبركة وعطاء في مجتمعنا بإذن الله، بارك الله لكما وبارك عليكما ، وجمع بينكما في خير"، حيث اختتم الرسالة وفقا لما نشرته صحيفة الإمارات اليوم بتوقيعه واسمه.