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رياضة

استعدادا لمواجهة الوداد بدوري الأبطال.. الأهلي يستقر على طائرة خاصة ومعسكر مبكر

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:19 م
سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
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عبد الحكيم أبو علم
ينهي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي تصور كامل لتقديمه للجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وبإشراف محمود الخطيب رئيس النادي للإعداد لمباراة الوداد البيضاوي المغربي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وأجرى عبدالحفيظ العديد من الإتصالات الهاتفية مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني عبر مترجمه عمرو محب للإتفاق علي سيناريو لتلك المواجهة.

واستقر الجهاز الفني على طلب طائرة خاصة للسفر بها حال إقامة المباراة في الكاميرون بينما سيكون حجر رحلة عادية إذا اقيمت في العاصمة الإماراتية ابوظبي، كما من المقرر أن يكون هناك معسكر مصغر لبضعة ايام في ذات الدولة التي ستقام فيها مباراتي نصف نهائي دوري الأبطال والدور النهائي، خاصة أن طموح أبناء الرداء الأحمر وجماهيره يتلخص في تلك البطولة دون غيرها.

ورحب سيد عبد الحفيظ،بمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة، وعلى ملعب محايد حسبما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف، وقال سيد عبدالحفيظ أن الظروف الحالية تستلزم على الجميع ضرورة مساندة الـ«كاف»؛ من أجل عودة النشاط، واستئناف ما تبقى من دوري الأبطال، موضحًا أن إقامة نصف النهائي في سبتمبر المقبل من مباراة واحدة وفي بلد مُحايد، يحقق مبدأ تكافؤ الفرص طالما تم تطبيقه على الفرق الأربعة التي وصلت للمربع الذهبي.

وأضاف أن الظروف التي عاشها العالم بسبب جائحة كورونا، وما تسبب فيه هذا الفيروس من تجميد النشاط لعدة أشهر يجعل من الضروري الموافقة على مثل هذه الحلول حتى تعود الأنشطة والحياة الرياضية لطبيعتها تدريجيًا.

وأوضح : «يجب أن تعود مباريات الدوري في أسرع وقت ممكن؛ من أجل الإعداد بشكل جيد لاستكمال المشوار الإفريقي، خاصة وأن التأخر في استئناف مواجهات الدوري يؤثر سلبًا على خطة الإعداد لمباريات إفريقيا»، وتابع : «لابد من خوض مباريات محلية رسمية قوية؛ من أجل الإعداد بشكل جيد لمباريات إفريقيا بعيدًا عن المباريات الودية التي ندرس خوضها قبل عودة الدوري».
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