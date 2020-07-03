رئيس التربية الخاصة: لدينا 10 فصول لمزدوجي الإعاقة ونظام التعليم فردي

قالت الدكتور هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم إن إجرءات وزير التربية والتعليم ، أحدثت طفرة في تقدم التعليم ، حيث أنطلق من إنحصارة على التلقين، إلى القدرة على التفكير والإبداع.





وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام، خلال حوارها لـ إكسترا نيوز أن القرار الوزاري الخاص بتعليم ذوي الإحتياجات الخاصة لعام 1990 ، لم يتم تنفيذه إلا في عام 2017 .





وأشارت "عبد السلام" إلى أن توجيهات الدكتور طارق شوقي ، جاءت في إطار تنفيذ بعض القوانين المهملة، والتي تنظم العمل مع الأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة .





وأوضحت "عبد السلام" أنه كان هناك فئة مهمشة تماما، عبر السنوات الماضية ، وهى فئة مزدوجي الإعاقة ، ولكن تم الإلتفات لهم بشكل كبير، والتواصل مع إحدى منظمات المجتمع المدني، في الولايات المتحدة الأمريكية، وأستطاعت الوزارة توفير مايقرب من 10 فصول لهم.





وتابعت أن تكلفة الفصل الواحد تتعدى الـ 60 ألف جنية فأكثر، ويضم أربعة أطفال فقط، يتم التعليم بها في شكل فردي، حيث يكون لكل طالب، معلم خاص به.