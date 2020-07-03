ضبط 45 ألف كمامة مغشوشة داخل مصنع بالإسكندرية





اقرأ ايضا| ضبط 10 آلاف كمامة مغشوشة بمصنع مستلزمات طبية فى الإسكندرية



أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، قيام المدير المسئول عن مصنع ملابس "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتصنيع المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المختصة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى أماكن تصنيع المستلزمات الطبية.. بقصد طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حيث تم ضبط (45 ألف كمامة "غير مطابقة للمواصفات" - 1000 متر قماش " مستلزمات إنتاج بدون بيانات تجارية مجهولة المصدر" - 500 عبوة فارغة "مدون عليها بيانات تجارية وهمية").



