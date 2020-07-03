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حوادث

ضبط 45 ألف كمامة مغشوشة داخل مصنع بالإسكندرية

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:36 م
مصنع الكمامات
مصنع الكمامات
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 45 ألف كمامة "غير مطابقة للمواصفات" وكميات كبيرة من أدوات ومستلزمات الإنتاج بداخل مصنع ملابس "غير مرخص" بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، قيام المدير المسئول عن مصنع ملابس "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتصنيع المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المختصة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى أماكن تصنيع المستلزمات الطبية.. بقصد طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة.
    
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حيث تم ضبط (45 ألف كمامة "غير مطابقة للمواصفات" - 1000 متر قماش "مستلزمات إنتاج بدون بيانات تجارية مجهولة المصدر" - 500 عبوة فارغة "مدون عليها بيانات تجارية وهمية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".. وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
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