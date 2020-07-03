التدخل السريع: فوجئنا بالوضع السيئ لسيدة المنيا المحبوسة منذ 22 عاما

قال محمد فكري، عضو فريق التدخل السريع إن حالة السيدة التي حبسها شقيقها طوال 22 عاما في المنيا تحسنت عما كانت عليه بشكل كبير، مشيرا إلى أن وزيرة التضامن الإجتماعي وجهت الفريق المركزي، وأطفال بلا مأوي، للتعامل مع الحالة.





وكشف عضو فريق التدخل السريع أن السيدة فدوى ، عمرها 50 عام ، محبوسة في مكان غير أدمي، منذ 22 عام ، بحجة من شقيقها، أنها كانت كثيرة الهروب.





وأشار "فكري" إلى أن شقيقها، أغلق عليها المكان المهجور، بشكل كامل ، والجيران كان يساعدونها في إدخال الطعام لها.





ولفت "قكري" إلى أن فريق التدخل السريع، تفاجأ بشكل كبير، لما شاهده من وضع السيدة المسيء، مؤكدا أن شقيقها حاليا محبوس على ذمة القضية.



