نادين نسيب نجيم تدافع عن نفسها: لا أقول رأيي في أداء زملائي.. فيديو

أكدت نادين نسيب نجيم في تسجيل صوتي لبرنامج The Insider بالعربي، أنها لم تقول رأيها في أي فنانة أو فنان، وأنها إذا كانت ضيفة في مقابلة وتم سؤالها عن فنان ما وهي لا تعرفه أو لا يوجد ما تقوله عنه تتخطى هذا السؤال، أما إذا كان فنانا تحبه تتحدث عنه بشكل جيد.





أضافت نادين نسيب نجيم، أنه بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات التي تبحث عن زيادة عدد المتابعين، يتم نشر أخبار كاذبة عن لسانها، هي لم تقولها، وتنتشر بشكل كبير ويتم مهاجمتها بسببها.



