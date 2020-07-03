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ديني

خطيب السلطان حسن: إذا أردت معرفة أصالة الرجل فانظر إلى حبه لوطنه..فيديو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:27 م
مسجد السلطان حسن
مسجد السلطان حسن
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محمد شحتة
قال  الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة: إن الوفاء بالجميل والإعتراف بالفضل قيمة إنسانية لا يفعلها إلا النبلاء والعظماء.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، في خطبة الجمعة من مسجد السلطان حسن، أن وفاء الإنسان لوطنه ودفاعه عنه من أرقى صور الوفاء بالجميل، لأن في ذلك دليل على أصالته ومعدنه وحسن فهمه لصحيح دينه.


وأشار إلى أنه إذا أردت أن تعرف أصالة الرجل فانظر إلى حبه لوطنه واستعداده للتضحية من أجله "فيقول الإمام الأصمعي "إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل فانظر إلى وفاءه لوطنه".

وأكد أن النبي الكريم كان يحب وطنه، وضرب لنا أروع الأمثلة على حب الوطن، فها هو في ليلة الهجرة يعلن عن حبه لمكة ويقول "والله إنك لخير أرض الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت".

وخصصت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم لتكون عن: «مفهوم الوفاء للوطن»، وسيكون خطيب الجمعة الدكتور أيمن أبوعمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، وبذات الضوابط الإجرائية التي تمت بها إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية، مع اقتصار إقامة الجمعة على مسجد السلطان حسن فقط ورفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرا بالمنازل أو الرحال.

وألقي الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة خطبة الجمعة ، والتي أقيمت بعدد محدود من المصلين بمسجد السلطان حسن فقط.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه في حال استمرار المصلين على روح الانضباط والالتزام بالضوابط الإجرائية والاحترازية سيتم عرض الأمر على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء الموقر للنظر في رفع تعليق صلاة الجمعة  في الوقت الذي تراه اللجنة مناسبا . 

وناشدت الوزارة كل العاملين بالأوقاف وكل المصلين الالتزام الجاد والتام بجميع الضوابط الإجرائية والوقائية التي حددتها الوزارة حتى نتمكن من رفع تقرير إيجابي إلي لجنة إدارة أزمة كورونا بهذا الشأن .
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