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محافظات

اكتشاف جدار أثري أثناء عملية تنقيب عن الآثار بجنوب الأقصر

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:58 م
صدى البلد
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شمس يونس

نحجت مباحث شرطة السياحة والاثار بمركز اسنا جنوب الأقصر، اليوم الجمعة ، فى ضبط عاطلين اثناء تنقيبهم عن الاثار بجوار معبد خنوم بوسط المدينة .

وكان قد تلقت الاجهزة الامنية  اخطارا  يفيد قيام المدعو " ابو الحسن ، م ، ا " عاطل وابنه عمه المدعو " محمد ، ع ، ا "  عاطل ومقيمان بشارع النزهة المتفرع من شارع احمد عرابي  باسنا ، بالتنقيب عن الاثار خلسه داخل مسكنهم بجوار معبد " خنوم " باسنا "

وبعد تقنين الاجراءات واستخراج اذن  النيابة العامة قامت قوة من مباحث شرطة السياحة والاثار بالتعاون مع شرطة مركز اسنا وتم ضبط المتهمين .


وتم ضبط ايضا ادوات حفر وضبط حفرة دائرية الشكل يوجد فى نهايتها عدد حفرتان، الأولى، جانبية بإتجاه الشمال الشرقى بطول 3م، يوجد به جدار من الحجر الرملى عليه رسومات ونقوش ملونة وكتابات باللغة الهيروغليفية بالنقش الغائر.

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والحفرة الثانية  بالإتجاه الغربى بطول 2م تنتهى بسرداب فى الإتجاه الشمالى يقع بين جدارين من الحجر الرملي أحدهما عليه رسومات ونقوش ملونة وكتابات باللغة الهيروغليفية بالنقش البارز عليه خرطوشة تحمل إسم “الملك بطليموس”، ونقش ملون للمعبودة “نيت” وهو من المعبودات الرئيسية لمعبد إسنا.


تحرر محضرا بذلك وتم عرض المتهمين على النيابة العامة والتى قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق اربعة ايام مع مراعاة التجديد فى الميعاد.

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