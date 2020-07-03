راندا البحيري: هنيدي بيغيرلي مودي في ثانية

نشرت راندا البحيري عبر حسابها على"انستجرام "، مشهدا جمعها بـ محمد هنيدي في مسلسل "مسلسليكو".
وعلّقت راندت البحيري: "من أكتر الممثلين اللي حبتهم في حياتي.. بيغيرلي موودي في ثانيه واحدة.. بحبه بحبه.. الأستاذ هنيدي".
على صعيد آخر، كان مسلسل "الأخ الكبير" آخر أعمال راندا البحيري التليفزيونية، وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح إخراج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج شركة "سينرجي".
المسلسل بطولة محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، راندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة.