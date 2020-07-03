راندا البحيري: هنيدي بيغيرلي مودي في ثانية

وعلّقت راندت البحيري: "من أكتر الممثلين اللي حبتهم في حياتي.. بيغيرلي موودي في ثانيه واحدة.. بحبه بحبه.. الأستاذ هنيدي".

على صعيد آخر، كان مسلسل "الأخ الكبير" آخر أعمال راندا البحيري التليفزيونية، وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح إخراج إسماعيل فاروق، ومن ‏إنتاج ‏شركة ‏‏"سينرجي‏‎".‎



