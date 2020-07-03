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أخبار العالم

حضر مؤتمر فتح وحماس.. دعوات فى الكنيست لعزل رئيس القائمة العربية

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:58 م
دعوات بالكنيست لعزل
دعوات بالكنيست لعزل رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة
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سمر صالح
دعا عضو الكنيست "بتسلئيل سموتريش" رئيس الكنيست "ياريف ليفين" بإطلاق إجراءات العزل ضد رئيس القائمة المشتركة "أيمن عودة" بعد أن حضر مؤتمرا مشتركا بين فتح وحماس لمواجهة خطة الضم.
 
وقال موقع "والاه" العبري، أن افتتاح مناقشات عزل "أيمن عودة" يتطلب توقيع 70 عضو كنيست من بينهم 10 معارضين على الأقل، ومن أجل تنفيذ عملية الفصل يجب دعم القرار من 90 عضو كنيست. 

وقدم عضوان في الكنيست الإسرائيلي شكوى ضد "أيمن عودة" لمشاركته في مؤتمر بين فتح وحماس برام الله.
 
وقدم عضو الكنيست "شلومو قاري" من حزب الليكود قدم رسالة شكوى إلى رئيس لجنة الأخلاقيات في الكنيست ضد عودة.
 
وقال قاري في شكواه "مشاركة عودة في مؤتمر مع منظمة قاتلة هو أمر غير مقبول، ودعم للإرهاب".
 
وأفادت القناة بأن عضو الكنيست "ميشال سونج" طالب النائب العام الإسرائيلي "أفيحاي ماندلبليت" بالتحقيق ضد عضو الكنيست أيمن عودة لمشاركته في مؤتمر بين فتح وحماس.

وطالب عضو الكنيست عن الليكود "نير بركات" بإقالة "أيمن عودة "لمشاركته في مؤتمر بين حركتي فتح وحماس برام الله قائلًا "لا يمكن لعضو كنيست أن يشارك في مؤتمرا لمنظمات فلسطينية".
 
وأضاف "إن مشاركة عودة دعم للكفاح المسلح ضد إسرائيل، وهذا سبب كافِ لعزله".

وقال رئيس الكنيست الإسرائيلي "ياريف ليفين" إن مشاركة عودة في لقاء بين فتح وحماس أمر لا يطاق ويتعارض مع الكنيست.
 
وأضاف "حاول الكنيست الدفاع عن نفسه ضد الأعضاء الذين يتعاونون مع أعدائنا، ورفض ترشيحهم، لكن تم السماح هذا العبث".
 
وأشار إلى أن لجنة الأخلاقيات في الكنيست ستتعامل مع كل شكوى ضد عودة.
 
وتابع "سأواصل العمل من أجل حرية أعضاء الكنيست، لكن ليس لجعل الكنيست أداة لتقوية المنظمات الفلسطينية".

وعلق رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة على الانتقادات التي تعرض لها عقب مشاركته برام الله في مؤتمر مشترك بين فتح وحماس لمواجهة خطة الضم.
 
وقال عودة "شاركت باعتزاز في مؤتمر جدي نحو المصالحة الفلسطينية فشرعت أبواق الليكود واليمين بالتحرض الدموي".
 
وأضاف "ما يهمني ليس التحريض ولا إلصاف التهم بي، ما يهمني أمر واحد وحيد وهو الأمل بإنهاء الانقسام المشين ووحدة الشعب الفلسطيني وكل فصائله حتى الانتصار على الضم والاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية وتحقيق العدل والسلام.
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