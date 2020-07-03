اعتقال خلية عملاء للاحتلال فى غزة.. فيديو

إعلان وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة اعتقال خليّة من العملاء تعمل لصالح الاحتلال الإسرائيلي.





الوزارة أوضحت في بيان لها أن الخلية ضبطت إثر تحركات مشبوهة وخلال قيامها بعمل تخريبي ضد عناصر المقاومة.





وأضافت أن الأجهزة الأمنية صادرت مبالغ مالية تلقّاها عناصر الخليّة من الاحتلال، ومعدات تقنية استخدموها في تنفيذ مهام داخل القطاع.





وأظهرت التحقيقات الأولية أن عناصر الخلية كانوا بصدد تنفيذ أعمال تخريبية ضد المقاومة خلال الأيام المقبلة بمتابعة مباشرة من ضباط أجهزة استخبارات الاحتلال الإسرائيلي.





وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أنها تستكمل التحقيقات مع عناصر الخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

أذاعت فضائية الغد العربي تقريرا جاء من خلاله