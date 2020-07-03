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توك شو

جنازة تحولت لـ مجزرة.. تفاصيل مقتل 97 شخصا بأعمال عنف فى إثيوبيا.. فيديو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:57 م
جثث
جثث
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شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد وقوع قتلى وجرحى في صدامات خلال تشييع جنازة مغنٍ تسببت وفاته بأعمال عنف في إثيوبيا.

وأدت صدامات عنيفة أمس الخميس بين قوات الأمن وسكان كانوا يحاولون حضور جنازة مغنٍ ينتمي إلى الأورومو أكبر مجموعة إثنية في إثيوبيا، إلى سقوط قتيلين غداة أعمال عنف تلت وفاته وأسفرت عن مقتل حوالى مئة شخص.

وكان المغني هاشالو هونديسا قتل بالرصاص الإثنين الماضى في أديس أبابا لسبب لم يعرف بعد، وجرى تشييعه الذي بثته قنوات تلفزيونية عديدة في مدينة أمبو مسقط رأسه على بعد نحو مئة كيلومتر غرب العاصمة.

وتجمع نحو 500 شخص في ملعب لكرة القدم ووضع منبر صغير في وسطه لمراسم تأبين بسيطة ،  لكن الجنود منعوا عددا من الذين كانوا يرغبون في المشاركة في الجنازة وفتحوا النار عليهم.

وأدت وفاة هاشالو إلى تظاهرات في أديس أبابا وفي منطقة أوروميا أكبر الولايات الاتحادية الإثيوبية  ، وفى  بيان منفصل تحدثت شرطة أديس أبابا عن عشرة قتلى بينهم شرطيان في العاصمة في الفترة نفسها.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للضحايا 97 قتيلا في أعمال العنف التي اندلعت بعد مقتل المغني، بعضهم بأيدي قوات الأمن وآخرين في مواجهات بين أفراد مجموعات سكانية مختلفة.

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