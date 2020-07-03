مدرب بروس لي ضيف حلقة الأحد من It's show time

تذاع بعد غد الأحد،حلقة جديدة من برنامج It's show time على قناة cbc، وتقدمه مها الصغير ودينا حويدق، وتضم عددا من النجوم.





وتعرض الحلقة لقاء خاص مع فوميو ديمورا أسطورة الفنون القتالية، الجندي المجهول للكثير من أفلام القتال الهوليودية، والذي ساهم في تدريب نجم الكاراتيه بروس لي، وشكّل المرجعية الاحترافية لأبطال فيلم Karate kid الشهير، وكان وراء تحقيق chuck Norris لعدد كبير من البطولات، ليروي كيف استطاع بثقة وتصميم أن يستعيد نشاطَهُ بعد وعكة صحية كادت تودي بحياتِه.





وكذلك حوار مع كولين بيل، المديرة التنفيذية للجنة إنتاج وتصوير الأفلام في ولاية كاليفورنيا، لتتحدث عن الاستعدادات والتجهيزات المختلفة للعودة لصناعة الأفلام في السينما والتليفزيون، على أمل أن يكون فيروس كورونا في مراحله الأخيرة.