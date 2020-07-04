فيديو جراف.. 26 لقاء بين أردوغان وتميم خلال 5 سنوات

أجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة خاطفة إلى قطر وبحث مع أميرها تميم بن حمد العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية وعقد الثنائي أردوغان - تميم 26 لقاء في غضون خمس سنوات.

وتأتى زيارة أردوغان وسط تطورات متسارعة في عدد من الملفات الإقليمية على رأسها الأزمة الليبية، حيث تقف الدوحة وأنقرة خلف الميليشيات التي تقاتل ضد الجيش الليبي وتتولى تركيا تزويد حكومة طرابلس بالأسلحة والمرتزقة السوريين.

تواجه تركيا ضغوطا وانتقادات متزايدة بسبب تدخلها في الأزمة الليبية رغم وجود قرارات دولية تحظر نقل الأسلحة إلى ليبيا.





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ولمزيد من التفاصيل حول ٢٦ لقاء بين أردوغان وتميم في ٥ سنوات، شاهد الفيديو جراف التالى.