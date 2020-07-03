تجارة حلوان: على طلاب الدراسات العليا دفع المصروفات قبل 15 يوليو

قال الدكتور نشأت الوكيل القائم بأعمال عميد كلية التجارة بجامعة حلوان، إنه تم إعلان جداول امتحانات طلاب الدراسات العليا، لاغلب البرامج ومن المقرر أن تعقد الامتحانات من 17 إلى 25 يوليو.





